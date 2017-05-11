Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. Это следует из ”Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы”, опубликованной на сайте главы государства.

В течение полугода правительству предстоит заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием похожих на них сервисов. В данном случае речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также ”сайтах в сети интернет”. Согласно указу, подобные меры необходимы для ”формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений”.

Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их ”безответственность и безнаказанность”. Также планируется создание специальной системы, гарантирующей ”личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации”.

Отмечается, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.