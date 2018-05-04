Путин подписал указ о госнаградах для Безрукова, Газманова, Цискаридзе и Добрынина

Актер Сергей Безруков, певцы Олег Газманов и Вячеслав Добрынин, а также артист балета Николай Цискаридзе удостоены ордена Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Госнаграды будут вручены чиновникам, рабочим, ученым и учителям. В частности, орден Александра Невского получит губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются гендиректор Президентской библиотеки имени Ельцина Александр Вершинин, глава администрации Тюмени Александр Моор и начальник Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства Дмитрий Тулеев. Кроме того, ордена Почета удостоена министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.