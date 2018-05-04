Путин подписал указ о госнаградах для Безрукова, Газманова, Цискаридзе и Добрынина

Если вы являетесь обладателем стильного и вдохновляющего интерьера дома или квартиры, у вас сад или терраса, достойные внимания, - смело участвуйте в фотоконкурсе „НАШ ДОМ 2018“! Конкурс проводят интернет-портал

совместно с журналом Maakodu. Участвовать можно в девяти категориях. Присылайте фотографии