04.05.2018, 12:55

Путин подписал указ о госнаградах для Безрукова, Газманова, Цискаридзе и Добрынина

 (3)
ИТАР-ТАСС
EST 1
Vladimir Putin, Oleg Gazmanov
Vladimir Putin, Oleg GazmanovFoto: Aleksey Nikolskyi, RIA Novosti

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для целого ряда деятелей культуры, в том числе Сергея Безрукова, Олега Газманова, Вячеслава Добрынина, Николая Цискаридзе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Актер Сергей Безруков, певцы Олег Газманов и Вячеслав Добрынин, а также артист балета Николай Цискаридзе удостоены ордена Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Госнаграды будут вручены чиновникам, рабочим, ученым и учителям. В частности, орден Александра Невского получит губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются гендиректор Президентской библиотеки имени Ельцина Александр Вершинин, глава администрации Тюмени Александр Моор и начальник Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства Дмитрий Тулеев. Кроме того, ордена Почета удостоена министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Министр Рийна Сиккут: брать за лечение с курильщиков и людей с лишним весом больше, чем с остальных, неэтично

04.05.2018
По словам нового министра здоровья и труда Рийны Сиккут (СДП), частное медицинское страхование — для молодых и богатых, в систему здравоохранения его ввести нельзя, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



Госдума РФ готова рассмотреть кандидатуру нового премьера уже 8 мая

04.05.2018
Кандидатура нового премьера РФ может быть рассмотрена Госдумой уже 8 мая — на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате российского парламента и подтвердили в "Единой России".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читатель: в Rimi ежедневно уничтожается пригодная еда на тысячи евро: красная рыба, торты…

04.05.2018
Источник утверждает, что в Rimi ежедневно уничтожается в огромных количествах еда с истекающим сроком годности, но еще пригодная к употреблению. Торговая сеть рассказала свое видение ситуации и объяснила принципы переработки и жертвования продуктов питания.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
151,20 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-10% Meeste käekell Festina F16170-7
125,- €
112,50 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €

ФОТО: Прощай, Эстония? Легендарный бизнесмен Александр Кофкин продает свою недвижимость

04.05.2018
На портале kinnisvara24.ee опубликовано объявление о продаже за 6 млн евро здания по адресу Пикк,29/Лай, 24 в центре Таллинне, где расположились отель Meriton Old Town Garden Hotell, кафе Mademoiselle и ресторан Trofe.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Бывший министр госадминистрирования Яак Ааб получит солидную компенсацию

04.05.2018
Бывшего министра государственного администрирования Яака Ааба ожидает компенсация почти в 29 000 евро. Ушедшему с поста министра здоровья и труда Евгению Осиновскому компенсируют только неиспользованные дни отпуска, то есть чуть меньше 2500 евро.
Подробнее


Бывший лыжник сборной Эстонии отправлен в тюрьму за кражи и насилие

04.05.2018
Завершивший спортивную карьеру в 2011 году лыжник Эркки Яллай признан виновным в девяти кражах и применении насилия по отношению к своей сожительнице. Тартуский уездный суд приговорил 36-летнего экс-спортсмена к заключению сроком на 1 год и 6 месяцев.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ИДЕТ КОНКУРС „НАШ ДОМ 2018“ — присылайте фотографии своего красивого жилья!

04.05.2018
Если вы являетесь обладателем стильного и вдохновляющего интерьера дома или квартиры, у вас сад или терраса, достойные внимания, - смело участвуйте в фотоконкурсе „НАШ ДОМ 2018“! Конкурс проводят интернет-портал moodnekodu.ee совместно с журналом Maakodu. Участвовать можно в девяти категориях. Присылайте фотографии гостиных, спальных, детских и ванных комнат, кухни, террасы. Призовой фонд конкурса 9150 евро! Принимайте участие!
Подробнее