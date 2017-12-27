Путин подал документы для регистрации кандидатом в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия России в среду приняла у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства.

Об этом в среду, 27 декабря, сообщило агентство ТАСС.

Процедура сдачи и приема документов заняла около шести минут, нынешнему президенту РФ также пришлось предъявить паспорт.

Путин намерен участвовать в выборах в марте 2018 года как самовыдвиженец.

Представитель выдвинувшей его кандидатом в президенты РФ группы избирателей Сергей Кабышев передал в электронном виде документы, которые положено представлять от группы избирателей. В бумажном виде они заняли весьма увесистую стопку — 676 листов.

ЦИК подтвердил прием всех документов и отметил, что они подлежат обязательной проверке в течение пяти дней. "Для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств", — сообщили журналистам в пресс-службе центризбиркома.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 000 подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей избирателей, проживающих на его территории.

Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы государства 31 декабря 1999 года после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина. После этого он выиграл президентские выборы в 2000 и 2004 годах.

По истечении полномочий в 2008 году Путин не имел права вновь претендовать на высший государственный пост, поскольку Конституция РФ запрещает одному лицу занимать пост президента более двух сроков подряд. Путин оставил эту должность, на которую был избран Дмитрий Медведев, и был назначен главой правительства.

24 сентября 2011 года Медведев предложил "Единой России" поддержать кандидатуру Путина на выборах президента 2012 года. Эта инициатива была выдвинута на съезде партии в Москве. Путин дал свое согласие, одержал победу на выборах и с учетом обновленного законодательства занял пост президента уже не на четыре, а на шесть лет.