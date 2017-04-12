Путин: отношения России и США при Трампе стали хуже

Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации американского президента Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24".

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", — сказал он.

Таким образом Путин ответил на вопрос о состоянии отношений между США и Россией при администрации президента Дональда Трампа.

Президент РФ заявил, что санкции повлияли с малым эффектом на экономику России и партнеров по ЕАЭС, сообщает РИА "Новости".

"Откровенно говоря, санкции здесь ни при чем, то есть их влияние минимально. Что серьезно, так это изменение конъюнктуры на мировых рынках. И это повлияло, конечно, на российскую экономику, но она, эта конъюнктура негативная, повлияла и на экономику наших партнеров. Причем повлияла напрямую. Не через нас, а напрямую", — сказал Путин. Он подчеркнул, что преимущества, которые дают интеграционные процессы, очевидны.

Владимир Путин также сказал, что власти России не допустят цветной революции в стране и странах ОДКБ. По его словам, известны различные теории, осуществляющиеся в разных регионах мира, которые приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах.