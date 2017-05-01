01.05.2017, 19:00

Путин освободил от должности замглавы МЧС


Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Mihhail Klimentjev, Sputnik

Официальный портал правовой информации опубликовал указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым Владимир Артамонов освобождается от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, пишет gazeta.ru.

”Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря — заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий”, — говорится в тексте документа.

Путин также освободил от должности заместителя главы Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергея Воронцова.

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