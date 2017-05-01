Путин освободил от должности замглавы МЧС

Vladimir Putin Foto: Mihhail Klimentjev, Sputnik

Официальный портал правовой информации опубликовал указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым Владимир Артамонов освобождается от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, пишет gazeta.ru.