Путин одобрил поправки к закону о президентских выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении выборов главы государства с учетом поправок, разработанных сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 1 июня.

Согласно документу, на президентских выборах 2018 года не будут использоваться открепительные удостоверения. Центризбирком разработал новый механизм, который позволит голосовать гражданам по месту нахождения. Подать соответствующее заявление избиратель сможет до 14:00 субботы перед днем голосования, передает Lenta.ru.

Новая версия закона также освобождает наблюдателей от обязанности заблаговременно подавать списки в избирательные комиссии и позволяет им перемещаться между участками в день голосования.

Кроме того, документом уточняется диапазон дат назначения для голосования. Теперь президентские выборы могут проводиться не только в первое или второе воскресенье марта, но и в третье. Соответственно, в 2018-м они могут пройти не 11-го, а 18 марта.

Разработанные сенаторами поправки включают в себя, помимо прочего, нормы об обязательной видеотрансляции с избирательных участков и ужесточении наказания за фальсификацию результатов голосования.

Накануне блок поправок в избирательное законодательство одобрил Совет Федерации. 24 мая соответствующий законопроект в окончательном, третьем чтении приняла Госдума.