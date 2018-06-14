14.06.2018, 17:41

Путин оценил встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Družinin, Sputnik

Президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает встречу главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, передает РИА ”Новости”.

”Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи товарища Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки господина Трампа, которая состоялась совсем недавно, 12 июня”, — заявил Путин.

По его словам, эта встреча снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.

”Исходим из того, что это только первый шаг пути к полноформатному урегулированию. Но благодаря доброй воле обоих лидеров сделан этот шаг”, — сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.

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