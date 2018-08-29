Путин объявил о смягчении проекта пенсионной реформы в РФ

Президент России Владимир Путин объявил, что проект пенсионной реформы будет скорректирован — в частности, для женщин пенсионный возраст поднимут не до 63, как планировалось изначально, а до 60 лет. Такое заявление он сделал в своем телеобращении, стенограмма которого выложена на сайте Кремля.

Кроме того, Путин предложил ввести понятие предпенсионного возраста — пять лет до выхода на пенсию. Для граждан предпенсионного возраста он поручил разработать специальную программу по повышению квалификации.

Также президент призвал сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. В целом предложения Путина выглядят так:

Установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет вместо 63, как предлагалось раньше

Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей

Гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста

Ввести на переходный период понятие предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию)

Установить для работодателей административную или даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста

Утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации

Укрепить его социальные гарантии людей предпенсионного возраста

Дать тем, кто рано начал работать, возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Стаж для досрочного выхода на пенсию предлагается уменьшить на три года — до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин

Первоначально параметры законопроекта, одобренного Думой в первой чтении, были таковы: пенсионный возраст для женщин должен был вырасти с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Второе чтение запланировано на сентябрь.

Пенсионная реформа и рейтинг Путина

О планах Путина смягчить пенсионную реформу на прошлой неделе сообщило издание "Проект", ссылаясь на источники в правительстве и администрации президента. Собеседники издания назвали объявление президента "страшной тайной" — по их словам, большинство чиновников точно не знали его точное содержание.

После того, как правительство в середине июня объявило о повышении пенсионного возраста, Путин больше месяца ничего не говорил об этой инициативе. Единственный раз он сделал это во время рабочей поездки в Калининград — тогда президент объявил, что ему не нравятся "все варианты" реформы, но изменения все равно нужны.

В Кремле вопросы о подготовке законопроекта переадресовывали в правительство — но и в Белом доме его комментировали не слишком активно. Главным спикером по теме пенсий стал министр труда Максим Топилин — он несколько раз выступал с докладами перед Госдумой. Топилин же стал единственным министром, который 19 июля пришел на рассмотрение законопроекта в первом чтении.

Объявление о повышении пенсионного возраста и росте НДС, сделанное в день открытия чемпионата мира по футболу, негативно сказалось на рейтингах власти. Так, электоральный рейтинг Владимира Путина, по данным фонда "Общественное мнение", опускался до 45% — это уровень 2013 года. После аннексии Крыма и сочинской Олимпиады этот показатель превышал 60% и ниже этого уровня упал именно после заявлений о подготовке пенсионной реформы.

В начале июля, в разгар ЧМ, митинги против пенсионной реформы прошли в российских регионах. В Москве на акцию, которую 28 июля на проспекте Сахарова провела КПРФ, вышли 12 тысяч человек. Сразу инициативных групп требуеют проведения референдума по вопросу отношения россиян к повышению пенсионного возраста.

Уровень поддержки "Единой России", которая активно поддерживает пенсионную реформу, в начале августа опустился до десятилетнего минимума. Именно голоса единороссов позволили принять законопроект в первом чтении — фракции КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР голосовали против. Рейтинги этих партий за последние два с половиной месяца, наоборот, выросли.