Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — сказал он журналистам, передате Интерфакс.

Путин заявил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы. "Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", — отметил президент.

"Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", — также сказал глава государства.

Он еще раз выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.