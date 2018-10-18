Путин объяснил истоки трагедии в Керчи

По его словам, трагедия в Керчи — результат глобализации, ”включая соцсети”.

”Молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента. Это и приводит к трагедиям”, — сказал Путин.

При этом президент добавил, что героизму есть место в нашей жизни.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. Подозреваемый Владислав Росляков покончил с собой.