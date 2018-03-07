07.03.2018, 13:39

Путин обвинил США в наглом обмане из-за переворота на Украине в 2014 году

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Интерфакс
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В дни украинских событий в 2014 году США просили Россию повлиять на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича с тем, чтобы он не применял армию против оппозиции, а через день там произошел переворот, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этот же момент к нам обратились американские партнеры. Они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: "Хорошо". Через день был совершен государственный переворот", — сказал Путин в фильме Владимира Соловьева "Миропорядок-2018".

По словам президента РФ, США фактически своими руками совершили этот переворот, в связи с чем вынуждены поддерживать нынешнюю киевскую власть, "они загнали себя в угол".

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Отвечая на вопрос журналиста о том, первый ли это был случай обмана со стороны американских партнеров, Путин сказал: "Я бы сказал так: что так грубо и нагло, пожалуй, в первый. Так чтобы сказали, что давайте сделаем так, а, на самом деле, все сделали по-другому и даже не соизволили как-то что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было".

"Ну, хоть бы позвонили, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали, знаете, есть такое понятие, как "эксцесс исполнителя" — что мы этого не хотели, но вот события так (развивались — ИФ), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот — полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — подчеркнул Путин.

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