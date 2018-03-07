Путин обвинил США в наглом обмане из-за переворота на Украине в 2014 году

В дни украинских событий в 2014 году США просили Россию повлиять на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича с тем, чтобы он не применял армию против оппозиции, а через день там произошел переворот, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этот же момент к нам обратились американские партнеры. Они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: "Хорошо". Через день был совершен государственный переворот", — сказал Путин в фильме Владимира Соловьева "Миропорядок-2018".

По словам президента РФ, США фактически своими руками совершили этот переворот, в связи с чем вынуждены поддерживать нынешнюю киевскую власть, "они загнали себя в угол".

Отвечая на вопрос журналиста о том, первый ли это был случай обмана со стороны американских партнеров, Путин сказал: "Я бы сказал так: что так грубо и нагло, пожалуй, в первый. Так чтобы сказали, что давайте сделаем так, а, на самом деле, все сделали по-другому и даже не соизволили как-то что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было".

"Ну, хоть бы позвонили, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали, знаете, есть такое понятие, как "эксцесс исполнителя" — что мы этого не хотели, но вот события так (развивались — ИФ), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот — полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — подчеркнул Путин.