Путин обвинил Киев в отделении Донбасса от Украины

Киев с помощью блокады сам отделяет Донбасс от Украины, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 2 мая.

”Что касается событий на юго-востоке Украины, это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве. (…) Это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий”, — сказал президент, подчеркнув, что никто другой Донбасс не отделял.

Путин также отметил, что Россия до сих пор поставляет значительное количество товаров для украинской промышленности, передает Lenta.ru.

20 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о существовании плана по интеграции Донбасса в Россию. Таким образом он прокомментировал соответствующую публикацию агентства Bloomberg.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил полное прекращение транспортного сообщения с республиками Донбасса до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание народных республик ДНР и ЛНР. После этого власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных республик. Жертвами конфликта, который продолжается по сей день, согласно отчету ООН, стали более 10 тысяч человек. В январе 2015-го украинские власти запретили ввоз на территории, которые они считают оккупированными, продуктов и медикаментов.