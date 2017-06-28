Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

Ряд зарубежных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", — заявил Путин, который приехал в среду в штаб-квартиру СВР, чтобы поздравить офицеров Службы с 95-летием нелегальной разведки.

Президент также констатировал активизацию иностранных спецслужб в их деятельности против России и ее союзников.

"В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России", — заявил президент.