Путин: обвиненные во вмешательстве в выборы в США россияне не действовали от лица властей

Обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году граждане РФ не действовали от имени российских властей. США следует предъявить конкретные данные по этому делу, но экстрадированы в США россияне не будут ни в коем случае, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

"Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит. Даже если они что-то сделали, то пусть наши американские коллеги не просто рассказывают об этом в прессе, а предоставят конкретные материалы, подробности и данные. Мы рассмотрим их и будем обсуждать", — сказал президент, передает ТАСС.

Также он отметил, что обвиняемые ни при каких условиях не будут выданы США. "Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и США", — сказал Путин.

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых — российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.