02.12.2018, 14:30

Путин обошелся "коротким контактом" с Трампом на саммите G20, зато нарисовал Меркель и Макрону схему инцидента в Азовском море

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NEWSru.com
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France WWI Centennial
France WWI CentennialFoto: Ludovic Marin, AP

Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был "короткий контакт" на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он не смог рассказать о деталях, предложив журналистам самим спросить об этом Путина на пресс-конференции, передает ТАСС.

Песков также не смог сказать, удалось ли российскому президенту встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Впрочем, отдельной беседы между ними не предусматривалось изначально. В четверг Песков говорил, что с обеих сторон "таких инициатив не поступало", но в случае желания кого-либо из них мы вполне можем допустить факт их общения в кулуарах".

Напомним, американский лидер фактически в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным на полях саммита в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских судна за "незаконное пересечение государственной границы". Путин и Трамп также не поприветствовали друг друга перед совместной фотографией всех лидеров G20.

По словам Пескова, российский президент дал "исчерпывающие разъяснения" по инциденту на Азовском море французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Представитель Кремля уточнил, что Путин даже "наглядно это показал", нарисовав схему, передает "Интерфакс".

"Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации. Слово "посредничество" не произносилось, да и вряд ли оно возможно. Потому что здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей. Поэтому, наверное, нельзя говорить о каком-то посредничестве", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Меркель и Макрон интересовались возможностью освобождения украинских моряков. "Затрагивалась эта тема. Путин также разъяснял, что здесь речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время", — сказал Песков, отметив, что украинские военные "пересекли госграницу РФ и еще в российских водах там хулиганили".

Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сообщил, что после отмены встречи Путина и Трампа на саммите представители администрации США вышли на контакт с администрацией Кремля. "Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном [помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном — прим. NEWSru.com]", — сказал Ушаков, уточнив, что инициатива исходила от американцев.

При этом помощник Путина затруднился сказать, когда может состояться другая встреча президентов России и США. Госсекретарь Майкл Помпео со своей стороны сообщил в интервью CNN, что условием для диалога между Трампом и Путиным является возвращение задержанных украинских кораблей и моряков на родину.

Инцидент в Керченском проливе

Согласно российской версии, 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое украинских моряков получили ранения. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

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В ФСБ заявили, что украинские корабли "по прямому указанию киевских властей <…> осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией". Спецслужба также обнародовала кадры допроса задержанных украинских моряков, на которых они признались, что сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников. В ВМС Украины уверены, что моряки подверглись психологическому и, возможно, физическому давлению.

ФСБ также опубликовала изъятые у задержанных моряков документы, в которых содержится приказ скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность требовалось обеспечить у Керчь-Еникальского канала.

По мнению украинских властей, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов страны сроком на 30 дней и заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.

Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент 28 ноября на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Он назвал произошедшее провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине, второй тур которых Порошенко рискует проиграть из-за низкого рейтинга. При этом Путин дал понять, что считает ситуацию в Азовском море менее серьезной, чем ее восприняла украинская сторона: российский президент назвал его "пограничным, не более того", инцидентом.

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