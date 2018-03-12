Путин об отравлении Скрипаля в Британии: "Вы сначала разберитесь там"

Президент России Владимир Путин прокомментировал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга, причастна ли Россия к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери, Путин сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".

Ожидается, что в понедельник британский премьер Тереза Мэй сделает заявление о ходе расследования отравления Скрипаля.

Это первый комментарий российского президента по делу Скрипаля. Ранее от лица Кремля заявления делал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин находится в предвыборной поездке в Краснодаре. Он заявил корреспонденту Би-би-си, что сейчас занят сельскохозяйственными делами региона и улучшением жизни людей.

"Слушайте, мы здесь занимаемся сельским хозяйством. Как видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей — а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать, ладно?" — так дословно звучит заявление Путина.

Дело Скрипаля



Неделю назад, 4 марта, Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта проводит в Лондоне заседание совета национальной безопасности Великобритании, на котором обсуждается ряд мер в связи с общественно опасным преступлением.

Мэй и высокопоставленные члены кабинета изучают новые данные о ходе расследования, полученные контртеррористическим подразделением полиции и службами безопасности, а также обсуждают вопрос о том, имеется ли достаточно улик, которые указывали бы на то, кто стоит за попыткой убийства бывшего офицера ГРУ.

Перед заседанием председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат сказал, что отравление в Солсбери похоже на попытку убийства, сделанную с одобрения российских властей, и что премьер-министр Мэй должна указать на эту связь.

Британский премьер близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения по делу Скипаля, сообщила в понедельник газета Times. По ее данным, речь идет в том числе в том числе о высылке российских дипломатов и отказе во визах близким к российскому руководству людям.

Заявление премьер-министра Мэй, в котором она может объявить о жестких ответных мерах в отношении России, ожидается около в 19:30 по московскому времени.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон ответит решительно, если окажется, что Россия причастна к отравлению Скрипаля. А министр внутренних дел Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии наглым и дерзким шагом.



Что говорили до Путина



Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказывался давать предметные комментарии по делу Скрипаля. "Не могу прокомментировать. Но, собственно, что называется "долго себя ждать не заставили" [версии о российском следе]", — говорил Песков 6 марта, на следующий день после того как полиция начала расследовать применение опасного отравляющего вещества в Солсбери.

Песков также заявлял, что никто не обращался к Москве с просьбой о помощи в расследовании произошедшего.

В понедельник пресс-секретарь российского президента снова сказал журналистам, что отравление Скрипаля не является вопросом Кремля.

"Упомянутый гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более, руководства Российской Федерации", — сказал Песков.

До Путина дело Скрипаля комментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В пятницу, 9 марта, он назвал голословными обвинения в адрес Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ.

"Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", — сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов.

В эфире прокремлевского Первого канала телевидения ведущий программы "Время" выступил с "предостережением предателям Родины" :" В качестве дальнейшей страны проживания не выбирайте Англию. Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом — люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон в промышленных масштабах".

Шпионский обмен



Бывший полковник запаса ГРУ (Главного разведывательного управления) России был задержан в 2004 году по обвинению в шпионаже в пользу британской разведки.

В 2006 году суд признал его виновным и приговорил к 13 годам тюремного заключения.

По данным следствия, Скрипаль передал британской внешней разведке МИ-6 имена российских агентов, тайно работающих в Европе. За это, как утверждало обвинение, он получил 100 тыс. долларов.

Сообщалось, что Скрипаль начал работать на британские спецслужбы еще в 1990-х годах, когда он был действующим офицером ГРУ.

В июле 2010 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Скрипаля и еще троих осужденных за шпионаж — всех их обменяли на российских агентов, арестованных в США (в числе этих разоблаченных агентов была Анна Чэпмен).

Москва подчеркивала, что обмен, осуществленный Службой внешней разведки РФ и ЦРУ США, проводился "в общем контексте улучшения российско-американских отношений".