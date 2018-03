Путин о "вмешательстве в американские выборы": это не мои проблемы

"Это не мои проблемы", — добавил российский лидер. Кроме того, люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, с тем же успехом могли быть американцами.

Президент РФ также обратил внимание на сложность мироустройства и затруднения в отношениях России и США, сообщает Вести.ru со ссылкой на ТАСС.

16 февраля обвинили 13 россиян и 3 российские организации во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Президент США Дональд Трамп, его ближайшее окружение и Москва подозрения о вмешательстве отвергают.

Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане России с тем же успехом могли быть американцами, передает Gazeta.ru.

"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс", — сказал Путин в интервью NBS.

Он также подчеркнул, что мир "велик и разнообразен", а отношения между США и Россией в настоящее время сложные: "Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы".

Фрагмент разговора опубликован в Twitter утреннего шоу Today, которое выходит на канале.

"Why would you allow an attack like this on the United States?" -@megynkelly asks about US election meddling

"Nothing has changed since you and I talked last time in St. Petersburg. Some names have popped up. So what?" -Vladimir Putin pic.twitter.com/ZNufeXxZCW

