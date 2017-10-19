19.10.2017, 20:30

Путин о присутствии НАТО у границ с Россией: пускай тренируются

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Gazeta.ru
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит то, что НАТО наращивает присутствие у российских границ. Об этом он сказал в ходе заседания клуба ”Валдай”, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

Он отметил, что Россия анализирует действия НАТО и ”внимательно смотрит”. По его словам, ”каждый шаг нам известен”.

”Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем”, — сказал Путин.

В июне Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса.

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