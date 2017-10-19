Путин о присутствии НАТО у границ с Россией: пускай тренируются

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит то, что НАТО наращивает присутствие у российских границ. Об этом он сказал в ходе заседания клуба ”Валдай”, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.
Он отметил, что Россия анализирует действия НАТО и ”внимательно смотрит”. По его словам, ”каждый шаг нам известен”.
”Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем”, — сказал Путин.
В июне Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса.
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