Путин о присутствии НАТО у границ с Россией: пускай тренируются

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит то, что НАТО наращивает присутствие у российских границ. Об этом он сказал в ходе заседания клуба ”Валдай”, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

Он отметил, что Россия анализирует действия НАТО и ”внимательно смотрит”. По его словам, ”каждый шаг нам известен”.

”Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем”, — сказал Путин.

В июне Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса.