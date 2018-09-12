12.09.2018, 11:50

Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей: мы знаем, кто они такие, мы их нашли

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bbcrussian.com
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, о которых рассказали власти Британии. "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", — сказал Путин и посоветовал им прийти к журналистам.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех", — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На вопрос модератора Сергея Брилева о том, являются ли они гражданскими лицами, Путин ответил: "Да, конечно, гражданские".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации", — добавил российский президент. На что Брилев, телеведущий канала "Россия 1", сказал, что он готов пригласить их в свою субботнюю программу.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. По ее словам, это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

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