Путин: независимых стран не существует

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире нет полностью независимых стран, передает телеканал 360.
”Полностью независимых государств в мире не существует, современный мир — это мир взаимозависимостей”, — подчеркнул Путин.
Также Путин обратил внимание на то, что происходит в Западной Европе. По его мнению, ”Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами решений больше, чем Верховный совет СССР”, который принимал такие решений для союзных республик.
”Это что, не зависимость?” — добавил Путин.
Несмотря на то, что страны ЕС не хотят размещения у себя американских ракет, ”но сидят помалкивают”, отметил Путин.