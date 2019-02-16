16.02.2019, 19:20

Путин: независимых стран не существует

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Grigori Sõssojev, Sputnik

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире нет полностью независимых стран, передает телеканал 360.

”Полностью независимых государств в мире не существует, современный мир — это мир взаимозависимостей”, — подчеркнул Путин.

Также Путин обратил внимание на то, что происходит в Западной Европе. По его мнению, ”Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами решений больше, чем Верховный совет СССР”, который принимал такие решений для союзных республик.

”Это что, не зависимость?” — добавил Путин.

Несмотря на то, что страны ЕС не хотят размещения у себя американских ракет, ”но сидят помалкивают”, отметил Путин.

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