Путин: независимых стран не существует

”Полностью независимых государств в мире не существует, современный мир — это мир взаимозависимостей”, — подчеркнул Путин.

Также Путин обратил внимание на то, что происходит в Западной Европе. По его мнению, ”Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами решений больше, чем Верховный совет СССР”, который принимал такие решений для союзных республик.

”Это что, не зависимость?” — добавил Путин.

Несмотря на то, что страны ЕС не хотят размещения у себя американских ракет, ”но сидят помалкивают”, отметил Путин.