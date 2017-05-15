Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года на пресс-конференции в Пекине, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Полгода назад, отвечая на вопрос коллег, будете ли вы участвовать в следующих президентских выборах, вы сказали, что для ответа на этот вопрос должно пройти время”, — начал свой вопрос журналист ”Комсомольской правды” Дмитрий Смирнов.

После этого он прямо спросил президента: ”Не прошло ли это время?”

”Нет”, — коротко ответил Путин.

В сентябре 2016 года Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что пока рано говорить о том, будет ли он принимать участие в президентских выборах в 2018 году. Похожим образом президент ответил и в ходе ”прямой линии” с населением 14 апреля 2016 года.