Путин назвал удар США по Сирии агрессией против суверенного государства

Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс- секретарь Дмитрий Песков.

Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия".

"Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — напомнил он. Ранее сообщалось, что удар США по базе в Хомсе стал ответом на предположительно совершенную ранее химатаку в провинции Идлиб, в которой США обвинили Дамаск.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — заявил пресс-секретарь.

Путин отметил, что удар США по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям РФ и США, передает Песков.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", — подчеркнул пресс-секретарь.

"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", — добавил он.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров также заявил, что удар США по сирийской авиабазе является актом агрессии против независимого государства.

"С моей точки зрения, это нарушение суверенитета государства членом Организации Объединенных наций, это акт агрессии против независимого государства", — сказал Озеров "Интерфаксу" в пятницу.

По словам сенатора, США вновь берут на себя роль главного судьи всех международных событий, сами определяют виновных, меру наказания и сами приводят его в исполнение.

"С точки зрения международного права и общечеловеческих ценностей это ни в какие рамки не укладывается", — подчеркнул Озеров.

"Более того, как мне кажется, (президент США Дональд) Трамп наступает на те же грабли, как и один из его предшественников Буш-младший. Когда искали химическое оружие в Ираке, к чему это привело — всем хорошо известно", — отметил сенатор.

Озеров также заявил, что удар США по сирийской авиабазе помешает переговорному процессу по Сирии

"И это может катализировать отход вооруженной оппозиции от переговорного процесса. Для террористов это тоже сигнал, и, как передают информационные агентства, они уже начали контрнаступление, используя результаты этого удара", — сказал он.