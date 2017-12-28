28.12.2017, 11:50

Путин назвал терактом взрыв в "Перекрестке" в Санкт-Петербурге

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bbcrussian.com
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Следственный комитет России ранее квалифицировал взрыв в магазине "Перекресток" как покушение на убийство.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", — заявил Путин на церемонии награждения военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Сирии. Никаких других подробностей президент не привел.

При этом Путин заявил, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании предполагаемых террористов "действовать строго в рамках закона". "Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте", — подчеркнул он.

В среду, 27 января, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. Преступник, предположительно, оставил взрывное устройство в камере хранения.

Как сообщило петербургское издание "Фонтанка", за полчаса до взрыва в супермаркет вошел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности", который положил рюкзак в камеру хранения, быстро прошел по торговому залу, а затем покинул магазин. Издание опубликовало кадры, снятые камерой видеонаблюдения.

Накануне следственными органами было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, хотя в Следственном комитете России утверждают, что рассматриваются и другие версии произошедшего.

"Следствие по взрыву в Петербурге находится в активной стадии, отрабатываются все версии произошедшего, включая теракт", — заявила в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Путин сделал свое заключение на основе докладов спецслужб. "По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — пояснил он.

По словам Пескова, изначальное отрицание версии теракта в Кремле недоработкой не считают.

15 декабря ФСБ России сообщила о задержании группы, которая планировала взрывы в Санкт-Петербурге, в том числе в Казанском соборе. В общей сложности были задержаны семь человек. По информации ФСБ, все они являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

На видеозаписи, которую распространили спецслужбы, один из задержанных — 18-летний Евгений Ефимов — признался, что собирался изготовить взрывное устройство, чтобы взорвать Казанский собор.

17 декабря в Кремле сообщили, что информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге предоставило Центральное разведывательное управление США. Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его.

3 апреля в Петербурге произошел теракт, унесший жизни 16 человек. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, а вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии в 1995 году. Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка "Батальон имама Шамиля", заявившая о своей связи со структурами "Аль-Каиды" (организация признана в России экстремистской и запрещена) и пригрозившая новыми нападениями.

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