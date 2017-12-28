Путин назвал терактом взрыв в "Перекрестке" в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Следственный комитет России ранее квалифицировал взрыв в магазине "Перекресток" как покушение на убийство.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", — заявил Путин на церемонии награждения военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Сирии. Никаких других подробностей президент не привел.

При этом Путин заявил, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании предполагаемых террористов "действовать строго в рамках закона". "Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте", — подчеркнул он.

В среду, 27 января, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. Преступник, предположительно, оставил взрывное устройство в камере хранения.

Как сообщило петербургское издание "Фонтанка", за полчаса до взрыва в супермаркет вошел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности", который положил рюкзак в камеру хранения, быстро прошел по торговому залу, а затем покинул магазин. Издание опубликовало кадры, снятые камерой видеонаблюдения.

Накануне следственными органами было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, хотя в Следственном комитете России утверждают, что рассматриваются и другие версии произошедшего.

"Следствие по взрыву в Петербурге находится в активной стадии, отрабатываются все версии произошедшего, включая теракт", — заявила в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Путин сделал свое заключение на основе докладов спецслужб. "По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — пояснил он.

По словам Пескова, изначальное отрицание версии теракта в Кремле недоработкой не считают.

15 декабря ФСБ России сообщила о задержании группы, которая планировала взрывы в Санкт-Петербурге, в том числе в Казанском соборе. В общей сложности были задержаны семь человек. По информации ФСБ, все они являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

На видеозаписи, которую распространили спецслужбы, один из задержанных — 18-летний Евгений Ефимов — признался, что собирался изготовить взрывное устройство, чтобы взорвать Казанский собор.

17 декабря в Кремле сообщили, что информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге предоставило Центральное разведывательное управление США. Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его.

3 апреля в Петербурге произошел теракт, унесший жизни 16 человек. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, а вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии в 1995 году. Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка "Батальон имама Шамиля", заявившая о своей связи со структурами "Аль-Каиды" (организация признана в России экстремистской и запрещена) и пригрозившая новыми нападениями.