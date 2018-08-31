Путин назвал "подлым убийством" покушение на лидера ДНР

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование жителям Донбасса в связи со смертью лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в пятницу в результате взрыва в ресторане в центре Донецка, а СКР завел дело о международном терроризме.

"Россия всегда будет вместе с вами"

Текст соболезнований "в связи с трагической гибелью Александра Захарченко" опубликован на сайте Кремля.

"Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", — говорится в заявлении.

Путин назвал лидера ДНР "смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса", который "в трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей".

"Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание", — заявил Путин, выразив соболезнование жителям Донбасса. "Россия всегда будет вместе с вами", — заключил он.

Одновременно Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело. СКР квалифицирует покушение на Захарченко как акт международного терроризма.

Представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что дело возбуждено по части 3 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку), которая была введена в российское законодательство в рамках так называемого "антитеррористического пакета Яровой".

Как погиб Захарченко

Лидер ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва, который произошел в ресторане "Сепар" на бульваре Гоголя в центре Донецка. Этот ресторан, по данным Би-би-си, принадлежал Захарченко.

В ДНР квалифицировали взрыв как теракт. Въезд и выезд с территории ДНР временно приостановлен, сообщили Би-би-си осведомленные собеседники в Донецке.

Первый глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай сказал Русской службе Би-би-си, что тяжелые ранения в результате взрыва в ресторане также получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев, которого называют правой рукой лидера ДНР (позывной "Ташкент").

Подозреваемые в покушении на Захарченко задержаны, утверждал ранее собеседник Интерфакса в донецких силовых структурах: "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики".

Временно исполняющим обязанности главы ДНР вместо Захарченко станет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников, сказал Интерфаксу депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

В ДНР и ранее связывали гибель своих командиров с украинскими диверсантами.

В феврале 2017 года погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви"). В октябре 2016 года в Донецке был взорван Арсен Павлов (позывной "Моторола"). Еще раньше были убиты полевые командиры Александр Беднов ("Бэтмен"), Евгений Ищенко ("Малыш"), Павле Дремов ("Батя") и Алексей Мозговой ("Призрак).

Реакция Москвы и Киева

Еще до Путина гибель Захарченко прокомментировал МИД и депутаты Госдумы.

"Вместо выполнения минских договоренностей киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что "СБУ считает это следствием междоусобных войн, которые давно ведутся между террористами, в том числе и с их российскими кураторами". Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала "112" также предположил, что Захарченко мог быть убит из-за внутренних конфликтов в ДНР.

"Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру, которая — у нас есть информация — мешала россиянам", — добавил он.