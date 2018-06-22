22.06.2018, 15:17

Путин назначил зятя Ельцина своим советником

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Gazeta.ru
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Путин назначил зятя Ельцина своим советником
Foto: Wikipedia

Российский президент Владимир Путин назначил Валентина Юмашева советником главы государства на общественных началах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу, 22 июня.

”Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником Президента Российской Федерации на общественных началах”, — говорится в тексте документа.

В 1996 году Юмашев уже занимал пост советника президента Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. В 1997-1998 годах он был руководителем администрации президента. Валентин Юмашев женат на дочери первого президента России Татьяне Дьяченко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

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