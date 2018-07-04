04.07.2018, 17:20

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

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Gazeta.ru
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Donald Trump ja Vladimir Putin
Donald Trump ja Vladimir PutinFoto: AP/AFP

Российский президент Владимир Путин направил поздравление своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с Днем независимости США, который граждане страны отмечают 4 июля, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, передает РИА ”Новости”.


”Направил”, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, пресс-секретарь президента России не стал раскрывать подробности поздравления, которое Путин направил Трампу.

Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Георгий Борисенко рассказал об ожиданиях российской стороны от встречи Путина и Трампа, которая должна пройти в Хельсинки.

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