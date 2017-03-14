Путин наградил вдову Ельцина орденом

Владимир Путин наградил вдову первого президента России Наину Ельцину орденом святой великомученицы Екатерины. В сообщении Кремля отмечается, что Ельцина награждена за активное участие в благотворительности, пишет Русская служба Би-би-си.

В указе президента Путина сказано, что вдова Борис Ельцина внесла большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

Это первый орден, который получила Наина Ельцина. Во вторник ей исполняется 85 лет.

Орден святой великомученицы Екатерины существовал в Российской империи с 1714 по 1917 годы. В нынешнем виде он был учрежден в 2012 годом Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента.

Согласно статуту ордена, им награждаются "известные своей высокой духовно-нравственной позицией и милосердием" граждане России и иностранных государств за "выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, а также за сохранение культурного наследия".

Во вторник в честь юбилея Наины Ельциной будет организован прием в Кремле, который посетит президент Путин, рассказала Русской службе Би-би-си первый заместитель исполнительного директора "Президентского центра Б.Н. Ельцина" Людмила Телень.

По ее словам, прием проводится по инициативе Путина. "Гостей на прием звала сама Наина Иосифовна", — сказала Телень.

В канун юбилея вдовы первого президента федеральные телеканалы показали фильмы о ней. В ночь на вторник на Первом канале вышел фильм "Наина Ельцина. Объяснение в любви" (автор — Людмила Телень, режиссер — Мумин Шакиров). Телеканал "Россия" показал фильм "Наина Ельцина. История в любви" в ночь на понедельник. В воскресенье на НТВ вышло интервью с Ельциной в программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.