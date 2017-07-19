Путин на следующей неделе посетит Финляндию: в программе визита опера и круиз

Президент России Владимир Путин посетит с визитом финскую Савонлинну 27 июля.

Президент Финляндии Саули Ниинистё примет высокого гостя в Пункахарью, где пройдут официальные переговоры, пишет YLE.

Как сообщает канцелярия президента, предполагается, что на переговорах Ниинистё и Путин обсудят вопросы двусторонних отношений, а также актуальные международные вопросы.

Помимо переговоров, президенты примут участие в круизе на пароходе, который привезет их в замок Олавинлинна. В замке пройдет торжественный ужин, организованный городом Савонлинна, после чего президенты посетят оперный спектакль Большого театра, находящегося с гастролями в Финляндии. В исполнении артистов Большого театра будет показана опера П.И. Чайковского ”Иоланта”.

В последний раз президенты Ниинистё и Путин встречались в Архангельске, во время проходившей там в марте арктической конференции.

В Финляндию российский президент приезжал в последний раз с визитом примерно год назад. Тогда президенты встречались в резиденции Култаранта, в Наантали.