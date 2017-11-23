23.11.2017, 21:40

Путин на переговорах в Сочи уронил стул Эрдогана

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Gazeta.ru
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Tayyip Erdogan ja Vladimir Putin
Tayyip Erdogan ja Vladimir PutinFoto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Президент России Владимир Путин случайно опрокинул стул, на котором сидел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи.

Путин после окончания конференции встал, пожал руку Эрдогану и отодвинул его стул, чтобы турецкому президенту было удобнее встать. Однако стул с грохотом упал и его поднял человек в штатском.

Ранее Владимир Путин сообщил, что на переговорах с главами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани обстоятельно обсуждались основные аспекты урегулирования ситуации в Сирии.

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