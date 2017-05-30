Путин-Макрон: "смотрины" состоялись, результат неясен

Во Франции прошла первая встреча между президентами Франции и России. Недавно избранный президент Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в Париж, невзирая на то, что еще недавно обвинял российские власти в попытках влиять на предвыборную кампанию.



300 лет назад русский царь Петр Первый приехал во Францию. Никто толком не понимал, зачем. "Мне до сих пор не удалось узнать истинной цели поездки, предпринятой царем, она вызвана, по-видимому, простой любознательностью", — докладывал во двор французского короля приставленный к царской делегации посланник.



Ровно три века спустя, для того, чтобы открыть в Версале выставку, посвященную тому царскому вояжу, во Францию приехал российский президент. Этот визит не сообщил французской публике ничего нового, вопрос "Who is Mr Putin" для них закрыт давно. Но в Версале Владимир Путин и новый президент Франции Эммануэль Макрон постарались впервые лично оценить друг друга.



Что же они увидели? Первая совместная пресс-конференция не дала однозначного ответа. На подиуме в версальском дворце Трианон не чувствовалось такого напряжения, как 2 мая, когда Владимир Путин принимал в Сочи канцлера Германии Ангелу Меркель. Тогда мимика первых лиц не оставляла никакого сомнения в том, что разговор был напряженным и, по сути, безрезультатным.



Но и легкости, которой характеризовались, скажем, встречи Путина и "друга Сильвио", бывшего премьер-министра Италии Берлускони, тоже заметно не было. Эммануэль Макрон и Владимир Путин почти не смотрели друг на друга и не улыбались.



От французского президента требовалось известное великодушие. Два месяца назад, еще до первого тура президентских выборов, Владимир Путин принимал в Кремле соперницу Макрона — лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Из всей богатой палитры кандидатов Москва поставила на главную соперницу Макрона, а ему достались наиболее пристрастные и критические комментарии лояльных Кремлю СМИ, двум из которых штаб кандидата и вовсе отказал в общении. И еще в самом начале кампании команда Макрона обвинила Россию во взломе ее компьютерных систем.



Может, российские, а может, и нет



В скупой квоте вопросов, выделенных журналистам из России и Франции, о Ле Пен и хакерах вспомнили несколько раз.

По словам Владимира Путина, эти темы не обсуждались. В приглашении националистки в Москву президент России не видит ничего необычного ("она регулярно приезжала"), ее заявления о необходимости развивать сотрудничество с Москвой делали из Ле Пен естественного союзника, и ее взгляды на будущее европейской идентичности, по словам Путина, заслуживают того, чтобы быть услышанными.



Пожалуй, наиболее оживленным он был только однажды, когда в очередной раз заявлял, что обвинения во взломе компьютерных систем не подтверждены. За девять месяцев обвинений в адрес российских хакеров тактика ответа на этот вопрос уже заучена. "Отбросив" вопрос назад журналисту Франс пресс, он сказал: "Вот вы говорите "может быть, вмешивались". А может быть, и нет! Как можно комментировать такие вещи?"



На этих словах президент Макрон, перед выборами совершенно отчетливо обвинявший Москву в предвыборных манипуляциях и взломах почты, бросил редкий взгляд на коллегу и едва заметно изменил положение губ на то, что можно было бы назвать "полпроцента улыбки".



Сам он перед репортерами не стал распространяться об этих обвинениях, сказав, однако, что с глазу на глаз разговор был вполне откровенным, и разницу во взглядах никто не скрывал. Макрон обосновал отказ своего штаба допустить к себе журналистов RT и "Спутника". По словам французского лидера, оба канала проявили себя не как журналисты, а как пропагандисты.



"Для Макрона это — способ мягко поправить Путина в том, что касается его поведения во время президентской компании, — говорит политолог Тома Гомар из Французского института международных отношений. — Российская дипломатия ошиблась в своем анализе французской политики. Уровень недоверия высокий, и это повредило имиджу Путина. Зная привычки и прошлую профессию Путина, не стоит ждать извинений, но инициатива — за Москвой, она должна показать, что Европа нужна ей".



Макрон может использовать это дипломатически. "Это способ для него показать, что ничего из прошлого он не забыл, но новую страницу в отношениях Франции и России, Европы и России, писать необходимо".



Трудный украинский танец

Но эту новую страницу приходится вписывать в книгу, фабула которой уже хорошо известна. За последние три года внешнеполитическая повестка в том, что касается России, почти полностью свелась к двум вопросам — Украине и Сирии. Найти тут какие-то новые сюжетные ходы довольно сложно.



Россия хотела бы снятия европейских санкций, Европа говорит о необходимости выполнения Минских соглашений, которые должны установить мир на востоке Украины, Москва отвечает, что соглашения буксуют из-за саботажа их украинской стороной. То, что пока подвижек тут никаких нет, стало понятно по тому, в каких выражениях объясняли ситуацию Путин и Меркель в начале мая.



Характерно, что в понедельник об Украине гораздо больше говорил Макрон, чем Путин. Российский президент отделался парой фраз, которые даже дотошные аналитики сочтут дежурными.



Французский лидер сообщил, что в кратчайшие сроки свяжется с госпожой Меркель и они, вместе с Путиным и президентом Украины, начнут работать над созывом очередной встречи "Нормандской четверки" в ближайшие недели. Макрон сообщил, что лидеры намереваются получить доклад ОБСЕ, который бы "объяснил всем четырем сторонам, что происходит в зоне конфликта".



Неужели за два года, прошедшие с момента подписания второй редакции соглашений, картина происходящего в Донбассе неясна? И главный вопрос — что решит с Минскими соглашениями "четверка" после того, как доклад ОБСЕ в очередной раз покажет, что они не работают?



"Вопрос с Украиной будет решаться совместно. В Минских соглашениях со всех сторон — тупик, и на Украине и в России. Но новое лицо тут что-то может придумать. Макрон — человек с гибким умом и умением находить неожиданные ходы, человек с особым, хитрым, своеобразным умом", — говорит российский политолог Игорь Бунин из Центра политических технологий.



Европейцы ждут какого-то хода от России. Россия ждет, когда европейская часть "нормандской четверки" поставит какие-то условия и для украинской стороны. Да, теперь российские СМИ предпочитают называть Макрона "прагматиком", но какие именно ожидания за этим скрываются, неясно.



"Для любого танца нужна пара, — говорит Бунин. — Если со стороны России будут шаги навстречу, танец может удаться. Путин находится перед выбором. Почему не найти модус операнди хотя бы по минимуму. Не будет никаких ялтинских соглашений, глобальных договоров. Но надо попытаться, если не разрубить узел, то вытащить ниточки. Проблема не будет разрешена, но найдутся хотя бы подступы. В данном случае возможны только подступы".



Продолжая аналогию с танцем, можно сказать, что происходит он в очень тесной комнате. Договоренности о том, чтобы перейти на новый танцпол, пока нет, и обещания вновь встретиться в "нормандском" кабинете на переформатирование мирных переговоров по Украине не указывают.



Разница в фундаментах

Макрон много говорил о Сирии, дважды упомянув о том, что французы проводят "красную линию" там, где речь идет о воспрепятствовании гуманитарным миссиям и применении химического оружия. Французский лидер пообещал "ответные меры" в том случае, если химоружие вновь будет использовано, но не сказал, в чем, собственно, они могут заключаться. В предыдущих критических ситуациях попытки Запада, и в том числе Франции, принять резолюции ООН против России и Сирии успеха не имели.



На словах об ответных мерах Владимир Путин почесал нос. Он не отступал от выбранной уже давно линии, заявив, что борьба с терроризмом не должна превращаться в свержение сирийского правительства. Остались при своих, опять 1:1.



Два президента общались с журналистами в огромной галерее дворца Трианон, под монументальными полотнами батальных сцен. Эммануэль Макрон несколько раз упомянул историю, которая "больше и шире нас". Владимир Путин и говорил, казалось, меньше, и вовсе не использовал, как это было на встрече с Меркель, упоминания об Украине для того, чтобы еще раз изложить российское видение того, какие проблемы породил три года назад Майдан в Киеве. Из истории предпочел вспомнить дела давние — младшую дочь Ярослава Мудрого, которая вышла замуж за французского короля.



Кто-то объяснит эту разницу тем, что один был на своей территории, а другой — гостем, кто-то — разным опытом: Макрону только предстоит найти свой фундамент в политике, а российский президент его возвел уже давно.



"В окружении Макрона много тех, кто знает русский, — вернулся в современность президент Путин. — Надеюсь, не специалисты по Советскому Союзу, а специалисты по России". Путин рассчитывает, что во Франции найдутся люди, которые понимают российский взгляд на вещи. Пассажи Макрона о том, что на встрече были подняты внутрироссийские темы преследования геев, и давление на гражданское общество гость из Москвы оставил без комментариев.



Последние заявления европейских политиков говорят о том, что они считают необходимым возобновить диалог с Москвой. Но российский взгляд на вещи пока что кажется им настолько неприемлемым, что дальше абстрактных заявлений о поиске пути вперед дело не идет. Эммануэль Макрон заявляет о готовности переходить от слов о диалоге к самому диалогу, но получится ли у него то, что пока не получилось у канцлера Меркель, из первой встречи с Путиным понять нельзя.