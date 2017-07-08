Путин: интересы России и Украины совпадают

Президент России Владимир Путин заявил, что интересы российского и украинского народов совпадают, страны заинтересованы в развитии экономик. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.



”Интересы России и Украины, народов совпадают. Не совпадают интересы киевского руководства и некоторых заинтересованных политических кругов. Россия и Украина заинтересованы в развитии экономик”, — сказал российский президент.

Также он отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом участие США в переговорах по Украине.

По словам Путина, уже назначен спецпредставитель администрации США по Украине, он будет заниматься вопросами урегулирования украинского кризиса на постоянной основе.