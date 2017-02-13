Путин и Трамп встретятся в рамках G-20 в Германии в июле

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся на "двадцатке" в Германии, о более ранней встрече пока нет никаких договоренностей.

"О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, отвечая на вопрос о возможной встрече двух президентов.

Российский и американский лидеры провели телефонный разговор 28 января. Беседа продолжалась около 40 минут.

Как уточняли в МИД РФ, Путин и Трамп затронули тему Ирана, Северной Кореи, а также проблематику нераспространения оружия массового уничтожения.

Американские СМИ также сообщали, что президент США во время телефонного разговора с российским лидером раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенный в 2010 году при администрации Барака Обамы. Однако Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что тема СНВ-3 поднималась в ходе разговора двух президентов.