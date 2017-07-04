Путин и Трамп встретятся 7 июля

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "группы двадцати" запланирована на 7 июля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Согласована на седьмое (июля — ИФ)", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представители американской и российской сторон заявляли о вероятной встрече лидеров "на полях" саммита в Гамбурге, но не давали более точной информации.

В свою очередь Ушаков заявлял, что Путин и Трамп на встрече, вероятно, обсудят Сирию и Украину.

"Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь", — сказал помощник президента.

В свою очередь CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента также сообщил об обсуждении Сирии и Украины на встрече.

Вместе с тем, по данным собеседников телеканала, Трамп вряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву. Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о формате контактов с американским лидером "на полях" саммита G20 будет объявлено позднее. Он напомнил, что Путин будет находиться в Гамбурге 7 и 8 июля.