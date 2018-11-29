Путин и Трамп все-таки встретятся после инцидента в Азовском море. У них будет два часа, но зависит от того, куда зайдет беседа

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Известиям", что заявление для прессы и переговоры в составе делегаций не предполагаются.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил РИА "Новости" что в повестке значатся вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы. Ранее американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с российским коллегой после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе. "Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия", — заявлял Трамп.

Песков отвечал, что, несмотря на слова Трампа, подготовка к встрече продолжается. Администрация президента США еще 27 ноября подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится.

12 ноября, во время беседы в Елисейском дворце в Париже, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились увидеться на саммите "большой двадцатки" в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

27 ноября американский лидер подтвердил, что планирует провести двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Об этом решении рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов, передает ТАСС.

"У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая", — пояснила она.

В понедельник, 26 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что план двусторонних контактов Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине, в том числе с Дональдом Трампом, в целом составлен.

25 ноября в Керченском проливе произошел конфликт между украинскими кораблями и российскими пограничниками, затмивший собой все остальные повестки дня. ВМС Украины сообщила, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины — двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира — которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

По версии российской стороны, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды, где опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана помощь. Украина рассматривает произошедшее исключительно как акт агрессии, Россия — как провокацию по указу украинских властей.

В нескольких областях Украины после инцидента было введено военное положение, которое продлится до 25 декабря 2018 года.