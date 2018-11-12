Путин и Трамп почти не поговорили в Париже. Почему так вышло?

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не смогли полноценно пообщаться в Париже, где оба находились по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, передает Би-би-си.

Еще несколько недель назад предполагалось, что во французской столице лидеры проведут полноценную встречу, но в итоге они едва обменялись парой слов.

Би-би-си рассказывает три версии того, почему так получилось.

О грядущей встрече Путина и Трампа говорили с конца ноября, когда в Россию на консультации приезжал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Нормальная, двусторонняя встреча планируется после торжественных мероприятий, говорил помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. Обсуждение проходило на фоне громкого заявления Трампа о намерении США выйти из ядерной сделки с Россией.

"Это не встреча на ногах, не встреча на ходу. Это отдельный контакт", — обещал замглавы МИДа Сергей Рябков.

Болтон высказывался аккуратнее, предполагая, что встреча будет короткой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, называл главной целью встречи обмен мнениями по поводу возможного одностороннего выхода США из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Но уже в начале этой недели Трамп заявил, что не уверен по поводу полноценной встречи в Париже, пообещав провести переговоры с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Несмотря на срыв полноценных переговоров, СМИ продолжали говорить о том, что между президентами России и США состоится краткий контакт. Еще утром 11 ноября источник РИА Новости в российской делегации говорил, что во время краткой беседы в Париже Путин и Трамп будут обсуждать ядерную сделку, а вот темы санкций не коснутся.

Но в итоге дело не дошло даже до краткой беседы, передает Би-би-си.

По словам Пескова, лидеры двух стран попривествовали друг друга во время ланча, а после него сказали друг другу "до встречи". Никаких конкретных тем, в том числе договора по РСМД, они не обсуждали.

Что же случилось?

1. Помешал Макрон

Ранее дипломатический источник "Коммерсанта" объяснял, что против проведения переговоров выступил хозяин мероприятия, президент Франции Эмманюэль Макрон — якобы он не хотел, чтобы встреча Путина и Трампа "затмила" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи.

"Все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль "Король-солнце" еще жив. Но, как говорится, се ля ви", — цитировал "Коммерсант" неназванного источника.

Эту версию вскоре повторил помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

В интервью каналу "Россия-1" Ушаков заявил, что французская сторона настоятельно просила не проводить встречу президентов на мероприятиях в Париже, поэтому от этой идеи и отказались.

"Была достигнута договоренность, мы уже начали обговаривать временные параметры этой встречи, но потом учли опасения и соображения французских коллег. Эти просьбы были достаточно настойчивы, поэтому мы вместе с американскими коллегами обсудили и решили провести содержательную беседу уже в Буэнос-Айресе", — сказал Ушаков. В воскресенье про "просьбу принимающей стороны" сказал в интервью RT и Путин.

Елисейский дворец эти сообщения не комментировал.

2. Помешали график и протокол

И американская, и российская сторона, говоря о смене формата встречи на прошедшей неделе, ссылались на неудобный график. Песков говорил, что скорее всего, обстоятельной встречи не получится, ссылаясь на трудности с графиком.

Комментируя возможность встречи лидеров в воскресенье утром, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что "полноформатных встреч" не запланировано.

Журналисты обратили внимание на то, что у глав России и США разные графики: Путин пробудет в Париже недолго. "Да, это так. — подтвердил Болтон (цитата по ТАСС). — Если говорить о загруженном графике, то он (Путин) прибывает в субботу вечером и уезжает в воскресенье днем. Мы будем здесь дольше, чем он".

Еще утром Путин и Трамп, а также больше десятка других лидеров, находились на церемонии у Триумфальной арки, приуроченной к юбилею окончания Первой мировой войны.

Президенты обменялись рукопожатием, Путин показал Трампу большой палец, тот в ответ похлопал коллегу по плечу.

Когда журналисты телеканала Russia Today после этого мероприятия спросили у Путина, удалось ли ему обсудить что-либо с Трампом, он ответил: "Пока нет, мы только поздоровались. Церемония сделана таким образом, что там общаться невозможно — мы наблюдали за происходящими событиями. Но сейчас будет рабочий обед, может быть, там удастся".

В воскресенье у Путина и Трампа было лишь два совместных мероприятия — помимо уличной церемонии это прием в Елисейском дворце. На последовавший за ним Международный форум мира американский президент не поехал.

3. Их рассадили

На ланч, которые СМИ на разные лад называли то обедом, то рабочим завтраком, возлагались большие надежды — госагентства писали, что, согласно плану рассадки, Макрон, Трамп и Путин, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должны сидеть за одним столом.

Но разговора за обедом так и не произошло. Оказалось, Трампа и Путина рассадили — на опубликованных снимках с приема видно, что они сидят не рядом друг с другом.

"Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", — сказал РИА Новости источник в российской делегации.

Такая же цитата была опубликована и Интерфаксом, который обратил внимание, что рассадку изменили в самый последний момент.

Дмитрий Песков рассказал, что на обеде Путин и Трамп буквально поприветствовали друг друга "на ногах", а возможности переговорить у них не было, передает Би-би-си.

"Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу "До встречи", — сообщил Песков.

Заявления пресс-секретаря разошлись с ответами самого Путина, который сказал, что ему удалось пообщаться с Трампом и беседа получилась "хорошей".

Позже Кремль уточнил, что никаких конкретных тем во время короткого контакта не обсуждалось.

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