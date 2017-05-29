Путин и Макрон встретятся в Версале

Президент РФ Владимир Путин в понедельник совершит блиц-визит в Париж, где проведет переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "Интерфакс".

Путин посетит Францию по приглашению президента Макрона. В эти дни во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль будет проходить выставка Эрмитажа, посвященная 300-летию первого визита Петра I во Францию. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит Петра I в 1717 году был историческим, поскольку после него были установлены регулярные дипломатические отношения между двумя странами и состоялось назначение первого постоянного представителя России во Франции.

В ходе первого телефонного разговора Путина с новым президентом Франции 18 мая, Макрон пригласил российского лидера вместе посетить эту выставку. "И в привязке к этому совместному посещению выставки познакомиться друг с другом, провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции, установить рабочий контакт между президентами Э.Макроном и В.Путиным", — рассказал Ушаков накануне визита Путина.

С российской стороны, по его словам, идея была поддержана. "Считаем, что действительно посещение Версаля предоставляет возможность откровенного доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов", — сказал Ушаков.

Он заметил, что программа предстоящей встречи "интересная и насыщенная". "Переговоры пройдут в формате "один + два", что даст возможность откровенно поговорить и почувствовать друг друга лучше. После этого переговоры будут продолжены в расширенном составе, в рамках рабочего завтрака", — рассказал помощник главы государства, заметив, что по завершению переговоров президенты посетят выставку.

Двухсторонняя повестка

По оценке российской стороны, двусторонние политические контакты находятся в неудовлетворительном состоянии, в Кремле рассчитывают, что президенты РФ и Франции дадут оценку этому вопросу. "Исходим из того, что при обсуждении двусторонних вопросов президенты пройдутся по состоянию политических контактов, которые не удовлетворяют российскую сторону", — сказал помощник президента РФ.

Он напомнил, что многие традиционные механизмы двустороннего межгосударственного сотрудничества сейчас свернуты: не работают межправкомиссия под председательством глав правительств России и Франции, большая парламентская комиссия, которую возглавляют председатели нижних палат парламентов, а также Совет сотрудничества по вопросам безопасности, в состав которого с обеих сторон входят министры обороны и министры иностранных дел.

"Функционирует одна лишь, но тоже очень важная комиссия с точки зрения экономического взаимодействия — совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам", — отметил Ушаков.

По его словам, российская сторона ожидает, что Макрон в ближайшее время назначит руководителя этого совета — визави министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Ранее в работе совета с французской стороны принимал участие сам Макрон.

В Кремле отметили, что на встрече лидеры обсудят состояние политических и торгово-экономических вопросов. "Это важно с учетом предстоящего Петербургского экономического форума, на котором ожидается 180 французских участников. Более того, в рамках форума запланирован бизнес-диалог с участием ведущих бизнесменов наших стран", — сказал помощник главы государства.

Представителя Кремля назвал неудовлетворительным состояние двусторонней торговли. "За последние три года товарооборот ополовинился — был за 22 млрд долларов, сейчас составляет 13 млрд долларов. Правда, в первом квартале был небольшой рост, но тенденция ещё не развернута в положительную сторону, поэтому надеемся, что эта тема будет предметом переговоров", — сказал Ушаков.

Вместе с тем, подписание документов по итогам переговоров на высшем уровне не предусмотрено, заметил представитель Кремля, лидеры договорятся о последующих контактах. "Никакого подписания не предусмотрено, президенты хотят познакомиться и договориться о последующих контактах, где может быть подписание каких-то документов", — сказал Ушаков.

Он добавил, что "главное для президентов сейчас — познакомиться друг с другом, обсудить как двусторонние вопросы, так и актуальные вопросы международной ситуации".