Путин и главреды: о Навальном, базе Хмеймим и победе Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин, участвующий в избирательной кампании, встретился с главными редакторами СМИ. Он впервые прокомментировал налет дронов на базу в Сирии, пожурил США за ставку на Алексея Навального и присудил победу Ким Чен Ыну в противостоянии с США.

Путин, который идет на четвертый президентский срок, в четверг провел две встречи. Сначала в Зарядье он поговорил с школьниками — авторами лучших сочинений в номинации "Россия, устремленная в будущее", а затем приехал в "Комсомольскую правду" на встречу с главными редакторами российских газет и информагентств.

Русская служба Би-би-си выбрала самые любопытные вопросы и ответы.

США "прокололись", пытаясь продвинуть Навального

На встрече Путин впервые прокомментировал недопуск на президентские выборы в марте этого года оппозиционера Алексея Навального. Вопрос об этом ему задал шеф-редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев: "Вот господин Навальный не был допущен к участию в выборах, и сразу же прозвучала критика и со стороны Вашингтона, и из ряда европейских столиц. Вот я бы хотел узнать, что вы думаете по этому поводу".

Путин по традиции не стал упоминать фамилии Навального, назвав его "персонажем, о котором вы упомянули". "Он же не единственный, которого не допустили, почему-то других не называют?" — сказал он. Саму практику недопуска кандидатов он назвал "естественной".

"Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются", — ответил президент России.

"В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали", — заключил Путин.

Кроме того, он ответил на упреки в адрес России по поводу вмешательства в выборы в США и других странах: "Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, и стимулируют".

И тут же оговорился: "Прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся. Мы не собираемся вмешиваться".

"Знает" провокаторов, устроивших налет на Хмеймим

Общаясь с главредами, Путин впервые затронул тему атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим и морскую базу Тартус в Сирии. Гендиректор Интерфакса Михаил Комиссар обратил внимание президента, что дроны направили со стороны Идлиба, который сейчас находится под контролем турецких военных.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", — отреагировал Путин. Он рассказал, что за короткое время до встречи с журналистами говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону: "Я уверен, что турецкие военные и руководство не имеют к этому никакого отношения".

По утверждению Путина, сами атаки были направлены на подрыв отношений России с Турцией и Ираном, которые является сторонами в переговорах по Сирии.

"Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти летательные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле, там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера", — рассказал Путин.

Сославшись на позицию российского генштаба, обнародованную ранее в четверг, он выразил уверенность, что определенные "высокотехнологичные элементы" дронов не могли быть "выполнены кустарным способом".

"Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл"

Еще один вопрос касался противостояния США и Северной Кореи. С его точки зрения, на нынешнем этапе конфликта вокруг ядерных вооружений "победителем" оказался лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", — сказал Путин.

Теперь, по мнению российского президента, лидер Северной Кореи "заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить". Путин охарактеризовал его как "абсолютно грамотного и зрелого уже политика".

Новые санкции США — надо посмотреть

Комментируя новые санкции, которые США могут ввести против российских бизнесменов и политиков уже в ближайшие время (к началу февраля), Путин не сказал ничего нового.

"Мы знаем, к сожалению, что были приняты конгрессом решения о дополнительных каких-то ограничениях. Мы, конечно, должны будем анализировать и смотреть на то, что произойдет в реалии, в жизни, будет ли что-то сделать реально, что будет сделано. В соответствии с этим и будем реагировать", — сказал президент России.

Совершенно "очевидно", что новые санкции и ограничения "незаконные", добавил Путин: "Они будут ухудшать наши отношения с США, а не улучшать, ничего хорошего здесь нет и быть не может".