Путин и Эрдоган обсудили "очень эффективный контакт" спецслужб РФ и Турции в Сирии

В Кремле прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Кремля, турецкий президент прибыл в Москву для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами — первом после восстановления отношений, испортившихся из-за сбитого турецким истребителем российского бомбардировщика Су-24.

Путин отметил, что российско-турецкие связи "вышли на достойный уровень", напомнил о сотрудничестве в Сирии. "Очень приятно отметить, ведь никто не ожидал, что на уровне военных ведомств и спецслужб установится такой доверительный эффективный контакт", — сказал российский президент (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

Восстанавливаются и торгово-экономические связи, продолжается инвестиционное сотрудничество и подготовка к реализации крупных проектов, добавил он.

Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" и рассказал об интенсификации сотрудничества двух стран в энергетической сфере. "И в плане природного газа, и других элементов этот процесс все больше и больше развивается. По проектам "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую" сотрудничество возвращается в прежнее русло, развивается все больше и больше", — заявил он. Основными темами на заседании совета, по словам Эрдогана, будут экономика, торговля, оборонная промышленность и энергетика.

Путин объявил о скорой отмене запрета на прием на работу турецких граждан

По итогам переговоров с Эрдоганом президент РФ заявил о том, что запрет на найм в РФ рабочей силы из Турции в строительной сфере будет снят уже в ближайшее время. По его словам, после договоренности этот вопрос носит уже чисто технический характер.

"Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят. Это произойдет в самое ближайшее время, этот вопрос носит чисто технический характер после нашей сегодняшней договоренности", — пояснил Путин (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что страны будут продолжать решать и "остальные вопросы, связанные с либерализацией". "Здесь очень важно взаимодействие спецслужб с тем, чтобы обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на обеих территориях", — заключил Путин.

В конце 2015 года Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Турции, в частности, запретив российским компаниям принимать на работу граждан этой страны. Документ об экономических мерах в отношении Турции был связан со сбитым турецкими военными российским самолетом Су-24.

В частности, для отечественных работодателей был введен запрет на привлечение работников — граждан Турции. Он вступил в силу с 1 января 2016 года. При этом запрет не коснулся граждан Турции, состоявших в трудовых или гражданско-правовых отношениях с российскими работодателями по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Путин доволен возобновлением работы Совета сотрудничества между РФ и Турцией

Встреча лидеров двух государств в узком составе прошла перед заседанием Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами, которое пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "долгожданным". "Это достаточно долгожданное мероприятие. У нас была большая пауза с проведением этого максимально широкого формата двустороннего межгосударственного взаимодействия", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Путин тоже отметил паузу в работе Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией: "Очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются, и достаточно быстрыми темпами. Последняя встреча в таком формате у нас была достаточно давно, в 2014 году".

Работа по "Аккую" идет в штатном режиме. Старт строительства первого энергоблока намечен на конец 2017 года. Проект газопровода "Турецкий поток" реализуется по плану. Предполагается, что в первую очередь будет построена одна нитка — труба на 15,75 млрд куб. м газа в год, который будет распределяться на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что в ходе Совета сотрудничества высшего уровня обсудят тему отмены российских виз для граждан республики, введенных после инцидента. Анкара призывает Москву вернуть безвизовый режим.

Как сообщает "Российская газета", после беседы президентов в узком составе состоится рабочий завтрак и церемония подписания документов, а затем — пресс-конференция. После этого Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

В этот же день российское правительство сняло запрет на экспорт из Турции лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики. Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Турции Бинали Йылдырым обсудили по телефону облегчение доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки двух стран.

Запрет на ввоз в Россию из Турции ряда продуктов был введен с 1 января 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС Су-24 в Сирии.