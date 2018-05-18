18.05.2018, 11:10

Путин и Асад провели переговоры в Сочи

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РБК
EST
Путин и Асад провели переговоры в Сочи
Foto: AFP/SCANPIX

Встреча состоялась в Сочи, куда сирийский лидер прибыл с визитом, сообщил Кремль. Стороны обсудили дальнейшие шаги по политическому урегулированию в Сирии.

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры провели переговоры, в ходе которых обсудили направления совместной работы, следует из сообщения.

В начале встречи российский президент поздравил Асада со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями, сообщает Кремль. ”Сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса”, — сказал Путин.

Сирийский президент, в свою очередь, начал с того, что поздравил российского коллегу с началом нового президентского срока. Он подчеркнул, что с момента последней его встречи с Путиным произошло много позитивных изменений. ”Стабильность [в Сирии] улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад”, — сказал Асад.

”Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнерами и друзьями будем и дальше твердо двигаться вперед в деле мирного процесса на благо достижения мира. Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи”, — приводит пресс-служба Кремля слова сирийского президента.

Асад на встрече с Путиным выразил благодарность российским Вооруженным силам, в особенности Воздушно-космическим силам, за их вклад в борьбу с терроризмом.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил журналистам по итогам встречи, что лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по политическому урегулированию в Сирии. Он назвал прошедшие переговоры ”достаточно обстоятельными”. ”Была отмечена необходимость создания дополнительных условий для возобновления полноформатного политического процесса, отмечены успехи и в ходе астанинского [процесса], и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи”, — сказал Песков (цитата по ТАСС). По его словам, ”теперь в ходе переговоров шла речь о следующих совместных шагах”.

Последний раз Путин и Асад встречались 20 ноября. Встреча тогда также проходила в Сочи, куда сирийский президент прибыл с визитом. Переговоры тогда продолжались четыре часа, на них, как рассказывал Песков, обсуждались возможные варианты разрешения кризиса в Сирии.

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