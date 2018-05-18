Путин и Асад провели переговоры в Сочи

Встреча состоялась в Сочи, куда сирийский лидер прибыл с визитом, сообщил Кремль. Стороны обсудили дальнейшие шаги по политическому урегулированию в Сирии.
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры провели переговоры, в ходе которых обсудили направления совместной работы, следует из сообщения.
В начале встречи российский президент поздравил Асада со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями, сообщает Кремль. ”Сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса”, — сказал Путин.
Сирийский президент, в свою очередь, начал с того, что поздравил российского коллегу с началом нового президентского срока. Он подчеркнул, что с момента последней его встречи с Путиным произошло много позитивных изменений. ”Стабильность [в Сирии] улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад”, — сказал Асад.