Путин и Асад провели переговоры в Сочи

”Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнерами и друзьями будем и дальше твердо двигаться вперед в деле мирного процесса на благо достижения мира. Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи”, — приводит пресс-служба Кремля слова сирийского президента.

Асад на встрече с Путиным выразил благодарность российским Вооруженным силам, в особенности Воздушно-космическим силам, за их вклад в борьбу с терроризмом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил журналистам по итогам встречи, что лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по политическому урегулированию в Сирии. Он назвал прошедшие переговоры ”достаточно обстоятельными”. ”Была отмечена необходимость создания дополнительных условий для возобновления полноформатного политического процесса, отмечены успехи и в ходе астанинского [процесса], и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи”, — сказал Песков (цитата по ТАСС). По его словам, ”теперь в ходе переговоров шла речь о следующих совместных шагах”.

Последний раз Путин и Асад встречались 20 ноября. Встреча тогда также проходила в Сочи, куда сирийский президент прибыл с визитом. Переговоры тогда продолжались четыре часа, на них, как рассказывал Песков, обсуждались возможные варианты разрешения кризиса в Сирии.