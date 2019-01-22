Путин и Абэ рассказали об итогах обсуждения проблемы мирного договора

Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемое решение (по мирному договору — ИФ)", — заявил Путин.

По его словам, перед двумя странами стоит задача "обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественно новом уровне". Президент РФ подчеркнул, что решение, которое предложат переговорщики по мирному договору, "должно быть взаимоприемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран".

Путин также сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах. Он напомнил, что речь идет об аквакультуре, создании тепличного хозяйства, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.

В свою очередь, Синдзо Абэ сказал, что они с Владимиром Путиным сегодня обсудили вопрос мирного договора, ничего не утаивая друг от друга и уделив этому большое количество времени.

"Решение задачи, остававшейся нерешенной более 70 лет после окончания войны, — непростое, но мы должны это сделать", — сказал японский премьер по итогам переговоров с президентом РФ.

"Под нашим с президентом Путиным твердым руководством условились энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и гражданами России, развивая отношения друзей с друзьями и поиск взаимоприемлемого решения, мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на всю эту работу", — добавил он.