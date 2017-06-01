Путин: хакерами может двигать патриотический настрой

Россия на государственном уровне не занимается хакерскими атаками, а старается с ними бороться, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, никакие хакеры не могут серьезно повлиять на ход избирательной компании.



"Я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", — заявил он на встрече с главами международных информагентств.

Путин также заметил, что определенное значение имеет общий фон межгосударственных отношений, сравнив хакеров с художниками.



"Потому что хакеры — люди свободные, как художники, — настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Так же и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с теми, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно", — сказал российский президент.



"Могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает — выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации", — добавил Путин.



Кибератаки



В декабре 2016 года сразу несколько немецких политиков заявили, что опасаются попыток хакеров — в том числе российских — сорвать всеобщие выборы в Германии в 2017 году.



Кроме того, в преддверии французских президенстких выборов эксперты по кибербезопасности утверждали, что российские хакеры атаковали компьютеры предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.



Американские спецслужбы давно обвиняют Россию в кибератаках — в частности, во взломе серверов комитета Демократической партии в ходе предвыборной кампании в США.

Целью кибератаки, по их мнению, было желание помочь Дональду Трампу, который в итоге победил на выборах президента США.



Администрация бывшего президента США Барака Обамы заявляла, что российский президент мог принимать непосредственное участие в хакерской операции, имевшей целью вмешательство в выборный процесс в Соединенных Штатах.



Кремль последовательно отрицает свою причастность к кибератакам.

Дональд Трамп долгое время называл преувеличенными сообщения о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс, но после ознакомления с очередным докладом спецслужб, представленным ему в январе, несколько изменил свой тон.



Трамп, которого в ходе кампании многие считали пророссийским кандидатом, заявил, что другие страны, в том числе Россия и Китай, регулярно пытаются взломать серверы американских организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии.



В то же время он не стал выделять Россию в списке стран, которые этим занимаются, и продолжает настаивать на том, что вмешательство хакеров никак не повлияло на исход голосования и на его итоговую победу на выборах.