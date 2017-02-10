Путин готов встретиться с Трампом в Любляне

Президент России Владимир Путин не имеет ничего против Любляны в качестве места встречи с президентом США Дональдом Трампом, но это зависит от ряда обстоятельств, передает ТАСС.

"Что касается Любляны, Словении в целом, то это, конечно, замечательное место, чтобы вести диалоги подобного рода, но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств, текущих дел", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

"Если когда-нибудь эта встреча состоится, то мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были", — отметил Путин.

"Хотел бы заранее поблагодарить, если такая возможность будет, за готовность Словении организовать такую встречу, но это зависит не только от нас. Но мы, разумеется, к ней готовы", — сказал президент РФ.

Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Вашингтона за предыдущие пять лет "сильно деградировали, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народов".

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С учетом заявлений, которые Трамп ранее делал в отношении восстановления диалога с РФ, Путин выразил надежду на то, что "эти отношении будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям"

"Но это зависит не только от нас, это зависит и от американской стороны. Мы исходим из того, что американская сторона должна сформировать окончательно свою команду, должна определиться с тем, кто и по каким направлениям будет вести диалог с нами: это касается и торгово-экономических связей, и вопросов безопасности, различных регионов мира, которые страдают от множества конфликтов. Объединив усилия, мы могли бы внести в урегулирование этих вопросов значительный вклад, в том числе и в борьбе с международным терроризмом", — указал Путин.

Ранее президент Словении Борут Пахор в преддверии своей поездки в Москву в эксклюзивном интервью ТАСС заявлял, что Любляна будет рада предоставить свою площадку для проведения первой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пахор назвал такую встречу "крайне важной и необходимой". Он напомнил, что подобная встреча уже проходила в Словении в 2001 году между главой американской администрации Джорджем Бушем и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее идею проведения встречи Путина и Трампа поддержали премьер-министр и министр иностранных дел Словении Миро Церар и Карл Эрьявец.