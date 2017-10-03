Путин готов развивать добрососедские отношения с Латвией

3 октября в Кремле состоялась церемония аккредитации иностранных послов, в ходе которой чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Российской Федерации Марис Риекстиньш представил верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба МИДа Латвии, Путин выразил готовность Российской Федерации развивать добрососедские отношения с Латвией, основываясь на интересах обеих сторон.

В беседе с Путиным Риектиньш подтвердил открытость Латвии двустороннему диалогу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств. Церемония, символизирующая официальное начало работы главы дипломатического представительства в Российской Федерации, состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

"Готовы выстраивать взаимодействие с Латвийской Республикой в духе добрососедства с учетом интересов друг друга. И конечно, Вы, господин посол, знаете наше отношение к положению проживающих в Латвии сограждан, соотечественников. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога", — сказал президент России в своей речи.