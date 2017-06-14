Путин: государство не контролирует СМИ в России

Президент России Владимир Путин заявил, что государство не контролирует СМИ в России, а проблема оппозиции заключается в том, что она не предлагает интересные избирателям программы.

Об этом он сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто”, — отметил Путин.

Вместе с тем, президент России указал на проблему оппозиции, которая заключается в том, что она не предлагает интересной для избирателей повестки.

”Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей”, — подчеркнул он.

В апреле Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ ответил на вопрос о введении цензуры в интернете.

В России четырехсерийный фильм ”Интервью с Путиным” 19–22 июня покажет Первый канал.