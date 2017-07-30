Путин: 755 дипломатам США придется покинуть Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию в рамках новых мер против США придется покинуть 755 американским дипломатам, передает Gazeta.ru.

Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву, фрагмент которого опубликован на ”Вести.Ru”.

”Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно”, — отметил Путин.

По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона ”предприняла ничем не спровоцированный… шаг по ухудшению российско-американских отношений”.

Москва в ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против России приняла ответные меры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Также Россия потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США.