Путин 1 сентября проведет открытый урок в ярославской школе

Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести открытый урок в одной из школ Ярославля, который, возможно, будет транслироваться в других субъектах РФ, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента и близкие к ней.

В мероприятии, как сообщил изданию высокопоставленный источник в АП, примут участие "талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как "Роскосмос", "Росатом" и НИЦ Курчатовский институт".

"Корммерсантъ" отмечает, что открытый урок пройдет незадолго до единого дня голосования — 10 сентября, когда будут выбирать 16 глав регионов, в том числе губернатора Ярославской области, и перед стартом президентской кампании, которая официально начнется зимой. По сведениям газеты, во время урока 1 сентября президент может поднять тему будущего России.

Издание напоминает, что Путин традиционно посещает школы в День знаний. Так, в прошлом году он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015 году приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр "Сириус" в Сочи. Тогда глава государства рассказал о пользе образования, вреде смуты и объяснил причины ослабления рубля.

В 2014 году президент посетил Северо-восточный федеральный университет имени Аммосова в Якутске и похвалил жителей республики за то, что они в один из его приездов встречали его в одних костюмах при температуре -50 градусов: "Такие люди, конечно, способны на многое: и республику развивают в целом, и образование".

Годом ранее Путина побывал в школе в Кургане и на открытом уроке у первоклассников нарисовал на интерактивной доске рисунок. "Это кошка, вид сзади", — объяснил он школьникам.

"Ъ" напоминает, что 1 сентября созданное по предложению Путина общественное движение Об­ще­рос­сийс­кий народный фронт также организует урок под названием "Россия, устремленная в будущее". Он пройдет в тысяче школ в 85 регионах России, уроки будут вести герои СССР и России, ветераны ВОВ, летчики-космонавты, спортсмены, деятели науки, образования, культуры и депутаты.