”Пусть животные и деревья будут нашей религией”. В Финляндии выяснили, что свято для жителей страны



Свежее исследование выяснило, что для финнов главными святыми понятиями являются любовь, мир, человеческое достоинство и Финляндия.

– Для меня святое — это семья и счастье, то, что все чувствуют себя хорошо, — говорит житель Хельсинки Иивари Канто.

А вот церковь и религию святыми для себя назвал лишь каждый шестой респондент. Церковью для финнов скорее больше является лес.

– Для меня святое, чтобы был мир. Чтобы сохранилась природа, чтобы животные сохранились, жизнь. Ну и человек чтобы тоже сохранился, — говорит Таня Танхуа.

Возраст или место проживания не сильно влияют на отношение финнов к святым понятиям. Большее влияние оказывает, кем себя считает человек — консерватором или либералом. Для либералов святы человеческое достоинство и свобода личности, а для консерваторов — безопасность и независимое отечество.

Например, для Томи Леша из Хельсинки, святое — это то, чтобы другие государства не вмешивались в дела Финляндии. Одним словом, независимость.

В исследовании говорится, что разные отношения к святым понятиям объясняют разделение в обществе. Например, жителю Хельсинки Тарику Омару больно от того, что другие приуменьшают значение понятий, которые для него святы, а именно — человеческое достоинство и равноправие.

– В этой стране, где мы годами жили в равноправном обществе, вдруг начинают в разговорах принижать права других людей. Это вызывает неприятные чувства, — говорит Омар. Он родился в Каяани, а его дедушка воевал в Зимней войне.